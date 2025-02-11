歌手・工藤静香が１０日、ＳＮＳを更新。自宅のエントランス部分で撮影した私服姿を披露した。「打ち合わせデー」「髪、静電気で大変ですよねオイル多めにしないと！」と大ぶりなピアスが映えるまとめ髪にした私服姿を投稿。ボルドー色のタートルニットに紺のアウター、デニムという小顔＆スタイル際立つショットで、次女のＫｏｋｉ，のＳＮＳにも頻繁に登場する自宅玄関周辺のセンスが光るおしゃれな壁を背景に撮影している