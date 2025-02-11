【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１０日、バイデン前政権が打ち出した紙製ストローの使用推進を中止する大統領令に署名した。トランプ氏は記者団に対し、「ばかげている。プラスチック製に戻る」と語った。トランプ氏は紙製のストローに関し、「私も何度か使ったが、壊れやすくて使えない」と不満を述べた。「サメにそれほど大きな影響を与えるとは思えない」とも語り、環境への影響は少ないと主張した。バイ