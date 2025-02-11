「中国地区選手権・Ｇ１」（１１日、徳山）予選全日程が終了し、１２日の５日目１０〜１２Ｒで開催される準優勝戦に進む得点率上位１８人が決まった。準優１号艇を手にしたのは渡辺和将、茅原悠紀、吉田拡郎の岡山勢。さらに４位が藤原啓史朗、５位が藤原碧生と、何と上位５人を岡山勢が独占するという結果になった。今節苦戦した地元の山口勢からは１０位の佐々木完太が最上位で、エースの寺田祥が１５位、さらに原田篤志