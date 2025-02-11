日本臓器移植ネットワークは11日、秋田大病院（秋田市）にインフルエンザ脳症で入院していた6歳未満の女児が6日午後3時、臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。家族が臓器提供を承諾した。心臓は大阪大病院で10歳未満の女児に移植。腎臓は医学的理由で断念した。