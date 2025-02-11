誰もいない倉庫で目撃されたのは、フードをすっぽりとかぶった泥棒です。棚の箱に手を伸ばすと、ガサゴソ…。狙っているのは、値の張るブランド品です。現場は神奈川・平塚市。使わなくなったブランド品などを買い取りする会社の倉庫で起きた事件。倉庫には古いカメラやカセットテープ、陶芸品まで、あらゆるものが保管されています。泥棒は1月21日の午後6時過ぎに侵入。防犯カメラに顔を見せないように、終始後ろ向きでウロウロ物