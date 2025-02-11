M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢2·î11Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤À6°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤È¡¢7°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£º£²ó¤ÏÆ±¤¸¥×¥íÃÄÂÎ½êÂ°¤Î2¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡ÈÆ±ÌçÂÐ·è¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Æ±»Î¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¿°æ VS ¾¾¥öÀ¥ ¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡ÈÆ±ÌçÂÐ·è¡É¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë½ÂÃ«ABEMAS¤ÏÂ¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£Á°²ó¥È¥Ã