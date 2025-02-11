「春日賞争覇戦・Ｇ３」（１１日、奈良）松井宏佑（３２）＝神奈川・１１３期・Ｓ１＝が、道場晃規（静岡）マークから最終ホームで番手まくりを放って１着。２０２１年８月の小田原以来、通算では３回目の記念優勝を達成した。２着は松井後位を取り切った古性優作（大阪）、３着は古性を追った地元の三谷将太（奈良）が入った。南関ラインの力で王者の古性を振り切った。松井が僅差の争いを制して、２０２１年８月小田原以来