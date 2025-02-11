「建国記念の日」の１１日、日光市にあるミニチュアパークでは犬の国・イヌをケンと呼んで「犬国記念日」と銘打った飼い主と愛犬が楽しむイベントが開かれました。 東武ワールドスクウェアでは、２月１１日の建国記念の日に犬の祝日「犬国記念日」として、飼い主と愛犬が一緒に楽しめるイベントを開いていて今年で２回目です。去年４月からは飼い主と、リードを付けた愛犬が一緒に園内をめぐることができるよう