とちぎテレビ 犯罪の抑止に向けた広報活動を推進するため、栃木県警は１１日、プロレス団体を「犯罪撲滅大使」として委嘱しました。 「犯罪撲滅大使」の第１号として委嘱されたのは、県内を拠点に活動するプロレス団体の「栃木プロレス」です。 委嘱式は試合前のリングの上で行われ、プロレスファンが見守る中、栃木プロレスを代表して永尾颯樹選手に警察官から委嘱状が手渡されました。 近年、県内で確認された刑法犯の