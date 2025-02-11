2月12日(水)〜14日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「ギフトショーLIFE＆DESIGN」に、リフトが参加。東東京モノヅクリ商店街ブースにて、浅草・革靴屋の技術を込めたストレスフリーの日本製レザー雪駄サンダルを出品する。リフトについてリフトは、多くのものづくり企業が工場を構える「靴の街」浅草に、2000年に革靴屋として創業。「衣服のような靴であれ。」との思いを込めて、職人の高度な技術と最新設備を適所に使い分け