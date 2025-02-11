バルセロナがリヴァプールのオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクの獲得をめざしているようだ。リヴァプールの主将で世界最高のセンターバックとも呼ばれるファン・ダイクだが、今年夏でリヴァプールとの契約が満了となるにも関わらず現在まで契約延長がなされていないことから、去就に注目が集まっている。ファン・ダイクが契約満了によって今シーズン終了後にリヴァプールを退団した場合、他のクラブは移籍金の発生しないフ