山形県上山市では、きょう、民俗行事「加勢鳥」が行われました。 【写真を見る】寒い中大量の水をザブーン！！ 五穀豊穣を願い38羽の「加勢鳥」が温泉街を練り歩く！ トリニダード・ドバゴ出身のALTも初参加！（山形・上山市） この加勢鳥に初めて参加した人の想いを取材しました。 江戸時代から続く上山市の民俗行事「加勢鳥」。 ワラで編まれた「ケンダイ」と呼ばれるミノを被った神様・加勢鳥が五穀豊穣や商売