湯沢町では急速なインバウンド需要の回復で、訪日する外国人観光客が増えています。湯沢町の旅館も外国人の予約が殺到し、人手不足への不安があるといいます。 ■柿木哲哉記者 「JR湯沢駅前です。あちらの方は、海外からいらっしゃったんでしょうか。大きなキャリーケースを持った方の姿がみられます。」 湯沢町の苗場スキー場にも、外国人観光客の姿が－ ■タイから 「(Q.どこから来た？)We a