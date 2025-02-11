新潟市東区に住む70代の女性から、現金を騙し取った疑いで25歳の男が逮捕されました。男は、2024年10月に埼玉県所沢市で発生した強盗致傷事件で公開手配され、県内で身柄を確保されていました。 逮捕されたのは、住所不定で会社員の森田梨公哉容疑者です。警察によりますと、森田容疑者は2024年10月何者かと共謀し、新潟市東区に住む70代の女性に対し息子を装って電話をかけ「旦那のいる女性を妊娠させてしまい、慰謝料が必要だ