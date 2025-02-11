立春がすぎて、大分県内各地ではひなまつりのイベントが始まっています。11日はその一つ、城下町の散策やグルメを楽しめるひじ雛めぐりを紹介します。 【写真を見る】雛コロシアムも登場、ひじ雛めぐり名物の城下カレイなどグルメも楽しむ大分・日出町 日出町でスタートしたひじ雛めぐり。城下町エリアを中心に町内14か所にひな人形が展示されています。 このうち、二の丸館では今年初めて円形にレイアウトした「雛コ