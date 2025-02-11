老舗芸能プロ・浅井企画の所属タレントたちが１１日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。先輩が後輩におごる習慣について、ライバル事務所である吉本興業やワタナベエンターテインメント所属芸人たちと告白し合った。お笑いコンビ「キャイ〜ン」のウド鈴木（５５）は、後輩と食事に行った帰りに「お車代」として１人１万円を渡すという。半年後輩である「ずん」の飯尾和樹（５６）が同じような場面