韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「파스（パス）」の意味は？「파스（パス）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、痛いところに貼るものです。「파스（パス）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「湿布」でした！「파스（パス）