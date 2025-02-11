[パリ １１日 ロイター] - カナダのトルドー首相は１１日、米国の鉄鋼・アルミニウム関税の悪影響を強調するよう努め、断固とした対応を取ることも辞さないと表明した。人工知能（ＡＩ）サミットに出席するために訪れているパリで、「カナダ国民は必要であれば力強く毅然として立ち上がるだろう」と強調した。トランプ米大統領は１０日、鉄鋼とアルミニウムに対する関税を２５％へ大幅に引き上げ、主要供給国であるカナダ、メ