囲碁界の最高位を争う第４９期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２７）と挑戦者・井山裕太王座（３５）の第４局が１２日から、静岡県熱海市の熱海後楽園ホテルで行われる。名人、天元、本因坊を併せた四冠の一力棋聖と、碁聖と十段も保持する三冠の井山王座による頂上決戦は、ここまで井山王座の２勝１敗。挑戦者がリードを広げるのか、棋聖がタイに戻すのかという注目局