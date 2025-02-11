3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが1月27日に出演したTBS系『CDTVライブ!ライブ!』の「ダーリン」をオフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開した。【動画】Mrs. GREEN APPLEが公開した『CDTVライブ!ライブ!』動画「ダーリン」を圧巻パフォデビュー10周年『MGA MAGICAL 10 YEARS』最初の新曲としてリリースした「ダーリン」。今週末の15日、16日には、韓国で初の単独公演となる『MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025』をTIGER DOME