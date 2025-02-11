中国が沖縄県・尖閣諸島周辺のEEZ（排他的経済水域）内に設置していたブイについて、中国外務省の報道官は関連当局が別の場所に移動させたことを明らかにしました。中国外務省の報道官は11日、「中国が関連海域に気象観測用のブイを設置したのは中国の国内法と国際法に合致する」と強調しました。そのうえで「関連ブイはその場所での作業任務が完了した」とし、「科学観測の需要に基づき、中国の関連部門が自主的に技術調整