73歳から年金を受給開始し、平均余命まで生きると受け取り額は最大になり、お得？「年金をできるだけお得に受け取りたい」と誰もが思うでしょう。年金をいつから受け取り、いつまで受け取るか、トータルの年金受給額で損得は決まります。年金を多く受け取るために活用したいのは繰下げ受給です。公的年金の繰下げ受給は、年金額が最大で84％も増え※、受給開始後は、増額した年金が生涯にわたってずっと続きます。※昭和27年4月1日