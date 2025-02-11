「ローソンストア100」は、2月12日（水）から、人気商品をサイズアップして提供する「デカ盛りチャレンジ」の第2弾を開催する。【写真】ボリュームやばっ！洋食尽くしの「スペシャル弁当」などラインナップ一覧■大きくしちゃいました今回開催される「デカ盛りチャレンジ」は、値段そのままの商品を含む、全25品がサイズアップし、第1弾〜第3弾と3週に分けて展開する企画。第2弾となる2月12日（水）から2月18日（火）まで