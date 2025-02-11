揃いの黒水着ですっぴんも披露女優の筧美和子(30)がインスタグラムを更新。友人女優とのサウナ旅の様子を公開し反響を呼んでいる。(筧美和子インスタグラム＠miwakokakeiより)「富山旅with @cocoannne」として、女優の中村アン(37)との旅行の様子を紹介。開放感あふれるラグジュアリーなサウナで水着姿でリラックスする姿や、ご当地ビールやお寿司を楽しむ様子を投稿した。中村アン(手前)と筧美和子(筧インスタグラム＠miwakok