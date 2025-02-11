ボートレース戸田のG1「第70回関東地区選手権」は11日に予選3日目が行われた。畑田汰一（26＝埼玉）が巻き返しに成功した。3日目1Rで5コースから捲り差すと、続く6Rは2コースから捲って連勝。得点率を48位タイから20位タイまで押し上げ、準優勝戦進出に望みをつないだ。「リングを替えて、後半はなじんできてパワーがあった。バランスは取れている。グリップ感が良かった」と感触も上向いた様子。昨年は1Vに終わっただけに