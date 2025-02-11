パラアルペンスキーの世界選手権は１０日、スロベニアのマリボルで男子回転が行われ、座位クラスは森井大輝（トヨタ自動車）が８位、塚原心太郎（日本航空高）が１９位だった。世界選手権初出場の塚原は１回目は２４位だったが、２回目にタイムを伸ばし、順位を上げた。塚原は日本障害者スキー連盟を通じ「１回目は体が思った通りに動かず、大きなミスをしたが、２本目でタイムを取り戻すことができた」と振り返った。立位ク