高卒でメジャーへ挑戦する森井翔太郎選手（18）が会見を開きました。メジャーリーグ・アスレチックスとマイナー契約を結んだ森井選手は、打っては高校通算45本塁打、投げては最速153キロ。大谷選手に続き、メジャーでの二刀流の実現に期待が膨らみます。桐朋高等学校森井翔太郎選手「自分が見ていた世界に今すぐ行けるというわけではないが、一歩一歩、自分のやるべきことを、しっかりとやっていきたい」