新潟県内は大雪のピークは過ぎましたが、生活への影響が続いています。豪雪地域では、消雪パイプなどで大量の地下水をくみ上げたことで地盤沈下の恐れがあるとして節水が求められていますが、住民からは困惑の声もあがります。【記者リポート】「南魚沼市、11日も朝から雪が降ったり止んだりを繰り返しています。大雪のピークは過ぎたとはいえ、住宅の玄関を覆い隠してしまうような雪が積もっています。商店街の