生命保険のあり方の根本を問う議論を経て 当社は2016年に掲げた「健康応援企業」というビジョンを達成するべく、2018年から保険と健康応援の機能を組み合わせた健康増進型保険「インシュアヘルスⓇ商品」の提供を開始しました。 インシュアヘルスⓇを打ち出す2年前、当社は国内生命保険会社の競争環境を改めて整理しました。当時約40社で約30兆円というマーケットでしたが、その競争の中身は「同質性