ドル円、クロス円は下げ渋り欧州株はプラス圏で推移＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円、クロス円は下げ渋りとなっている。トランプ米大統領が鉄鋼・アルミに２５％関税をかけると表明したことが市場に警戒感を広げたが、足元では一服している。欧州株はプラス圏で推移している。ドル円は日本にも鉄鋼・アルミ関税をかけるとの報道に151.65近辺まで下落する場面があったが、足元では151.80台へと下げ一服。ユーロ円