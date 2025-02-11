ポンド高に転じる、マン英中銀委員はタカ派姿勢残す＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドは上昇に転じている。ポンドドルは前日終値を上回り、高値を1.2378レベルに高hシン。ポンド円もロンドン朝方までの下げを消して、高値を188.05レベルに更新。ユーロポンドは上げを消して、上に往って来いとなっている。 直近の英金融政策委員会で予想外の５０ｂｐ利下げを主張したマン英中銀委員は講演で、タカ派色を残す内