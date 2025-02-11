アメリカのトランプ大統領が新たな関税を打ち出しました。今回は鉄鋼とアルミに対してで、全世界が対象としています。◇10日にトランプ氏が署名したのは、紙ストローの廃止を目指す大統領令。トランプ大統領「我々はプラスチックストローに戻る。紙ストローは不便だ。何度も使ったことがあるが、折れたり破れたりする。（プラスチックストローは）海の食料を食いあさるサメに大きな影響をあたえるとは思えない」次々と大統