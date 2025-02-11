[2.11 ACLEリーグステージ第7節](浦項)※19:00開始主審:ムハンマド・ナサルディン副審:モハマド・ザイルール、モハマド・ムアジ<出場メンバー>[浦項スティーラーズ]先発GK 21 ファン・インジェDF 2 イォ・ジュンウォンDF 4 チョン・ミングァンDF 5 ジョナサン・アスプロポタミティスDF 26 イ・テソクDF 77 ワンデルソンMF 6 キム・ジョンウMF 8 オベルダンFW 9 ジョルジュ・テイシェイラFW 37 ホン・ユンサンFW 97 ジュニー