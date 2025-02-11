■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3350) メタプラ 東証スタンダード (1885) 東亜建 東証プライム (287A) 黒田グループ 東証スタンダード (6324) ハーモニック 東証スタンダード (2432) ディーエヌエ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8830) 住友不 東証プライム (3231)