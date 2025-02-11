あのトランプと渡り合えるのか？そんな懸念は、ひとまず杞憂に終わったようだ――。石破茂首相は、日本時間2月7日、ドナルド・トランプ米大統領と初の首脳会談をおこない、8日夜、政府専用機で帰国した。「会談は終始、なごやかな雰囲気でおこなわれ、懸念されていた2人の“相性”についても、トランプ大統領の口から石破首相を『タフだ。タフガイだ。でも彼は本当にナイスガイだ』とベタ褒めする言葉も飛び出したほどです。