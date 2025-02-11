「第７０回関東地区選手権・Ｇ１」（１１日、戸田）畑田汰一（２６）＝埼玉・１２２期・Ａ１＝が５号艇と２号艇で出場した１１日の３日目で連勝した。前半１Ｒは５コースからまくり差し、後半６Ｒは２コースからまくり切った。レース後は予選突破に大きく近づいたからか、胸をなで下ろす姿が見受けられた。仕上がりに関しては「リングを替えてパワーを感じるようになりました。回転が上がってグリップも良かった。好きな感じ