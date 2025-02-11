楽天との練習試合で、日本ハム・万波が右前打を放つ＝金武日本ハムの万波が、楽天との練習試合で2安打と快音を重ねた。四回は清宮と野村の連打でつくった好機で中前適時打を放って打点を挙げ「久しぶりに3人で並んで試合をやって、結果が出たのは良かった」と笑顔だった。左肩の開きを抑えようと、今は中堅から右翼方向への打撃を練習から徹底する。一回は右前打だった。確実性アップを目指し「大きく改造に取り組んでいる。理