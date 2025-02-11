TBSの篠原梨菜アナウンサー（28）が11日までに、インスタグラムを更新。おにぎりをほおばる動画を公開した。篠原アナは同局系情報番組「THE TIME，」内のコーナー「早朝グルメ」の月〜水曜を担当。「東京・自由が丘駅近くおにぎりまんまへ！」とつづると「具材たっぷりの大きなおにぎり！卵黄肉そぼろ濃厚な卵黄に甘めの肉そぼろ。食べ応え満点！明太マヨクリームチーズマヨネーズ・自家製辛子明太子・クリームチーズ醤油漬