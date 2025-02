神はサイコロを振らないが、2月11日に自身初となる日本武道館公演を開催し、この記念すべきライブの模様を<神はサイコロを振らない「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」DELAY VIEWING>と題して3月29日、30日、31日に全国各地の映画館で上映することを発表した。本イベントでは、初の日本武道館単独公演<Special Live for Double Anniversary Year 202