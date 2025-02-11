◆ＡＣＬＥ▽１次リーグ第７戦神戸―上海海港（１１日・ノエビアスタジアム神戸）神戸が上海海港とのＡＣＬＥ第７戦のスタメンを発表した。現在神戸は４勝１敗１分けで３位。８日に行われたスーパー杯（広島戦・国立）から中２日の一戦に、スタメンはＤＦ山川哲史、ＭＦ佐々木大樹以外を変更。昨季リーグＭＶＰの元日本代表ＦＷ武藤嘉紀や元同代表ＦＷ大迫勇也らが名を連ねた。神戸は引き分け以上で１次リーグ突破が決まる。神