11ÆüÃë¤´¤í¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤ÇÈª¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¤´¤í¾ÂÄÅ»Ô¸¶¤ÎÈª¤Ç¸ÏÁð¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó4ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤­¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¹ñÆ»1¹æ¡¦¾ÂÄÅ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎËÌÂ¦±è¤¤¤Ë¹­¤¬¤ëÈª¤Ç¡¢Èª¤Î½êÍ­¼Ô¤¬¸ÏÁð¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ