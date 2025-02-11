先週の大寒波から一転、11日は春が来たかのような暖かい一日に。Daiichi-TV本社の「あたみ桜」も満開です！春の便りが県内各地に届いています。伊豆の国市の江間地区では、菜の花が見頃を迎え訪れた人たちを楽しませています。（観光客）「ちょっと暖かくなってきたのでお外に出たいなと思って遊びに来ました」気象台によりますと、11日の県内は川根本町で13℃、三島市と静岡市清水区で12.8℃、富士市で12.4℃など、ほとんどの地点