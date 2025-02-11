すべての国に対し、25％。トランプ大統領が発表した次なる関税は鉄鋼とアルミニウムでした。日本には、どんな影響があるのでしょうか。■鉄鋼・アルミに関税日本へ影響は？また新たな関税を発表しました。トランプ大統領「我々は敵からも味方からもたたかれてきた。鉄鋼とアルミは外国ではなく、アメリカで製造されるべきだ」発表されたのは「アメリカに輸入されるすべての鉄鋼製品とアルミ製品に関税25％」「例外はない」