３児の母で歌手の鈴木亜美が１１日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。インスタグラムで「先日、４３歳になりました４３という歳、またきっと色々なことがあるでしょう。家族、ファンの皆様、そしてスタッフの皆様に支えられて頑張れますまだまだ頑張りますっよろしくお願いします」とつづり、娘との２ショット２枚を投稿した。またハッシュタグには「＃４３歳」「＃若くはないけど」「＃頑張らな