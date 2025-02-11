Philip Blenkinsop［ブリュッセル１１日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会のフォンデアライエン委員長は１１日、トランプ米大統領が、鉄鋼・アルミニウムの輸入品に２５％の関税を課すことを決定したことを受け、ＥＵとして「断固とした相応の対抗措置」を取ると述べた。ＥＵから米国への鉄鋼輸出は過去１０年間、平均年約３０億ユーロ（３１億ドル）。フォンデアライエン委員長は声明で、米国の決定を深く遺憾に思うと