2022年10月で芸能界を引退したEXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん（45）の妻で実業家・タレントの宮崎麗果（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。京都を訪れたことを伝えた。宮崎は「京都市京セラ美術館で開催のチャリティーガラディナーへ」と報告。「ご招待していただいたのでドレスアップして夫婦で出席させていただきました」と伝えた。そして「文化庁の方や皇室の方と共に歴史ある会場でディナーを共にさせてい