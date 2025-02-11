サガン鳥栖が11日、2025シーズンのキャプテン・副キャプテンを発表した。2024シーズンは開幕5試合1勝4敗と、スタートダッシュに失敗した鳥栖。その後も復調を果たせぬまま残留争いに巻き込まれると、8月には川井健太監督を解任。それでもリーグ戦12試合未勝利に陥るなど大不振からは抜け出せず、4試合を残してのJ2降格が決まった。新シーズンからは、セレッソ大阪で長年指揮をとってきた小菊昭雄氏が指揮官に就任。1年でのJ1復帰を