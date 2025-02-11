Y.S.C.C.横浜は11日、大学生3名の新加入を発表した。桐蔭横浜大学からはDF武田拓磨(22)、MF落合遥斗(22)の2選手が加入する。神奈川県出身の武田は桐蔭横浜の中等部、高等部、大学と同校一筋のキャリアを歩んできた。一方、群馬県出身の落合は、桐生第一高校から桐蔭横浜大に進学していた。東京国際大学からはMF竹間永和(22)が加入。埼玉県出身の竹間は鹿島アントラーズユースから同校に進学していた。1年でのJ3リーグ復帰を目指すY