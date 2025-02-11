2月11日、静岡県沼津市で畑が約4万平方メートル焼ける火事がありました。この火事によるけが人や建物への被害はありませんでしたが、ヤギ1頭が焼死しました。 警察によりますと、2月11日正午頃、沼津市原の畑で「煙が上がっている」と近くに住む人から警察に通報がありました。 火は駆け付けた消防によって約3時間後に消し止められましたが、この火事で畑が約4万平方メートル焼けました。 また、畑に置かれていた耕