NBAの下部組織Gリーグは日本時間11日、アメリカ各地で試合が行われ、メンフィス・ハッスルに所属する河村勇輝選手とインディアナ・マッドアンツの富永啓生選手が活躍を見せました。セルティックス戦に先発出場した河村選手は第1Q、残り10分25秒にフリースローでこの日初得点をマークします。さらに残り6分43秒にスティールから速攻で、この日初のアシストを記録。その後はフィールドゴールが決まらず4得点に終わるも、6アシストでP